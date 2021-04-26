Türkiye'ye 'Cezayir sıcakları' geliyor günü belli! Dilek Çalışkan: Kısa kollu giymenin zamanı
Cezayir üzerinden gelecek sıcaklıklarla birlikte Türkiye geneli havalar ısınıyor. 30 dereceyi bulacak 'Cezayir sıcakları' ile birlikte çöl tozu taşınımı da yaşanacak. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan 'Yarın arabalarını yıkatmayı planlayanlar varsa, ertelesin' deyip önümüzdeki günlerin sıcaklık raporunu verdi. İstanbul'a ayrı parantez açıldı...
Çarşamba günü Ceyazir üzerinden gelecek sıcak hava dalgası, ülke genelinde çöl tozu taşınımına neden olacak. Çölden gelen sıcak hava etkisinin 3 gün sürmesi bekleniyor ancak 1 Mayıs'tan itibaren daha yüksek sıcaklar geliyor.
Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava olaylarına ilişkin bilgi verdi. Çalışkan, "Cezayir çölleri üzerinden Türkiye gelecek sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren görülmesi ve beraberinde de çöl tozu taşınımı bekleniyor." dedi.
Nerelerde görülecek?
Çöl tozunun görüleceği bölgeleri sıralayan Çalışkan, " İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sıcaklıkları 25-30 derecelere kadar çıkaracağı tahmin ediliyor." diye konuştu.
İstanbul'a ayrı parantez: 30 derecelere varan sıcaklıkların neredeyse yaz değerleri olduğu ifade eden Dilek Çalışkan, İstanbul'a ayrı bir parantez açtı. Çalışkan, ''İstanbul'da da yarından itibaren sıcaklıklar artacak. Ancak bu sıcaklıklar, bölgede etkili olan poyraz nedeniyle 23-24 derecelere kadar ulaşabilecek'' dedi.