İstanbul'a ayrı parantez: 30 derecelere varan sıcaklıkların neredeyse yaz değerleri olduğu ifade eden Dilek Çalışkan, İstanbul'a ayrı bir parantez açtı. Çalışkan, ''İstanbul'da da yarından itibaren sıcaklıklar artacak. Ancak bu sıcaklıklar, bölgede etkili olan poyraz nedeniyle 23-24 derecelere kadar ulaşabilecek'' dedi.