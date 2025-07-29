Türkiye'ye 4. operatör geliyor! İsmi Türksat olacak sahibi de varlık fonu

Halihazırda Türkiye'de hizmet veren Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından sektöre girecek olan TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak bir düzenlemeyle birlikte kablo ve yayın hizmetlerinden ayrılarak mobil alana yönelecek. Amaç; vatandaşın en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen uçuk tarifelere karşı rekabeti artırmak.