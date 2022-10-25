Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı! 'Deli' ortaya çıktı isminde Osmanlı detayı özellikleri şaşırttı

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine, Deli Projesi'nin yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi. Mümkün olduğu kadar maliyet etkin, elle veya katapulttan fırlatılabilir sabit kanatlı kamikaze İHA geliştirmek için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, testlerde sona geldiklerini, yıl sonunda envantere katılabilecek seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.