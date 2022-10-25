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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı! 'Deli' ortaya çıktı isminde Osmanlı detayı özellikleri şaşırttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı! 'Deli' ortaya çıktı isminde Osmanlı detayı özellikleri şaşırttı

Türk ordusu için Savunma Sanayii bünyesinde geliştirilen kamikaze İHA'lara 'Deli' de eklendi. 180 kilometre maksimum hıza ulaşan Deli'nin dünyadaki örneklerinden 3 temel üstünlüğü bulunuyor. "Deli" isminin hikayesi ise Osmanlı'dan geliyor. İşte yeni kamikaze İHA Deli...

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı! 'Deli' ortaya çıktı isminde Osmanlı detayı özellikleri şaşırttı

Titra Teknoloji tarafından geliştirilen Deli, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez sergilendi.

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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı! 'Deli' ortaya çıktı isminde Osmanlı detayı özellikleri şaşırttı

Deli Taktik Kamikaze Sistemi, yüksek etki çapına sahip harp başlığıyla görev yapacak. Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip Deli, modüler yapısıyla kolayca taşınıp, 15 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor.

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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı! 'Deli' ortaya çıktı isminde Osmanlı detayı özellikleri şaşırttı

DELİ'nin öne çıkan özellikleri

Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan Deli, saatte 80 kilometre seyir hızına, 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Deli, 3 bin 500 metre maksimum irtifa, 150-500 metre operasyonel irtifa ile muharebe sahasına çıkmaya hazırlanıyor.

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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı! 'Deli' ortaya çıktı isminde Osmanlı detayı özellikleri şaşırttı

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine, Deli Projesi'nin yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi. Mümkün olduğu kadar maliyet etkin, elle veya katapulttan fırlatılabilir sabit kanatlı kamikaze İHA geliştirmek için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, testlerde sona geldiklerini, yıl sonunda envantere katılabilecek seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

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