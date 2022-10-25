Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı! 'Deli' ortaya çıktı isminde Osmanlı detayı özellikleri şaşırttı
Türk ordusu için Savunma Sanayii bünyesinde geliştirilen kamikaze İHA'lara 'Deli' de eklendi. 180 kilometre maksimum hıza ulaşan Deli'nin dünyadaki örneklerinden 3 temel üstünlüğü bulunuyor. "Deli" isminin hikayesi ise Osmanlı'dan geliyor. İşte yeni kamikaze İHA Deli...
Titra Teknoloji tarafından geliştirilen Deli, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez sergilendi.
Deli Taktik Kamikaze Sistemi, yüksek etki çapına sahip harp başlığıyla görev yapacak. Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip Deli, modüler yapısıyla kolayca taşınıp, 15 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor.
DELİ'nin öne çıkan özellikleri
Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan Deli, saatte 80 kilometre seyir hızına, 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Deli, 3 bin 500 metre maksimum irtifa, 150-500 metre operasyonel irtifa ile muharebe sahasına çıkmaya hazırlanıyor.
Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine, Deli Projesi'nin yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi. Mümkün olduğu kadar maliyet etkin, elle veya katapulttan fırlatılabilir sabit kanatlı kamikaze İHA geliştirmek için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, testlerde sona geldiklerini, yıl sonunda envantere katılabilecek seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.