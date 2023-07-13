Türkiye'nin yeni hayaleti! Boyga sessizce yaklaşıp, nokta hassasiyetiyle vuruyor!

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BU TÜR İHALAR KULLANILIYOR

Mühimmat bırakan İHA'lar, son dönemde, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında sıkça kullanılıyor. Savaş alanındaki etkisinin yanı sıra, psikolojik etkisiyle de ön palana çıkan bu tür İHA'lar, Türkiye'de de geliştiriliyor.