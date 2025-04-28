Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 10 şehiri açıklandı Karadeniz'den 1 il listede
TÜRKİYE'nin her köşesi cennet. Ama bazı iller yaşam kalitesi ile öne çıkıyor. TÜİK ve araştırma kuruluşlarının 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler sıralandı. Eskişehir, yüksek yaşam memnuniyeti ve sosyal imkanlarıyla birinci olurken, İzmir, Muğla ve Antalya da üst sıralarda yer aldı. Karadeniz'den 1 il listeye girerken Doğu ve Güneydoğu Anadolu boş geçti.
Her köşesi bir cenneti andıran Türkiye'de yaşam kalitesi en yüksek iller listesi hayli dikkat çekici. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve çeşitli araştırma kuruluşlarının 2025 yılına ait verileri ile oluşturulan 'yaşam kalitesi en yüksek iller' listesinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'den iller listeye girdi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan listeye giren il ise yok. İşte yaşam kalitesi en yüksek 10 ilimiz:
1. Eskişehir
Öğrenci şehri olmasının yanı sıra yüksek yaşam memnuniyeti, temiz ulaşım ağı ve sosyal imkanlarıyla Eskişehir yine zirvede.
2. İzmir
Sıcak iklimi, sosyal hayatı, kültürel etkinlikleri ve Ege sahillerine yakınlığı ile İzmir, yaşam kalitesinde üst sıralarda yer alıyor.
3. Muğla
Doğal güzellikleri, düşük suç oranı ve yüksek turist memnuniyetiyle Muğla, özellikle emekliler için ideal bir şehir olarak öne çıkıyor.