Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 10 şehiri açıklandı Karadeniz'den 1 il listede

Her köşesi bir cenneti andıran Türkiye'de yaşam kalitesi en yüksek iller listesi hayli dikkat çekici. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve çeşitli araştırma kuruluşlarının 2025 yılına ait verileri ile oluşturulan 'yaşam kalitesi en yüksek iller' listesinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'den iller listeye girdi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan listeye giren il ise yok. İşte yaşam kalitesi en yüksek 10 ilimiz: