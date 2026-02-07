BIST 13.522
Türkiye'nin ünlü depremcileri birbirine düştü! Erzincan depremi tezatlığı ne?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Erzincan 4.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremin sonrası kentten olumsuz bildirim yapılmazken gözler ise deprem bilimcilerin yorumlarına çevrildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Erzincan 4.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. 

Depremin sonrası kentten olumsuz bildirim yapılmazken gözler ise deprem bilimcilerin yorumlarına çevrildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın" yorumunu yaptı.

"BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ SAYILMAZ"

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Görür'ün tam tersi bir açıklama yaptı.

