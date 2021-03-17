Türkiye’nin tek kadın radar polisi! Hıza geçit vermiyor ceza yazınca teşekkür ediyorlar

Hız sınırı aşanın gözünün yaşına bakmıyor

Yılmaz, sürüş anında ise bir an olsun gözünü radar cihazından ayırmıyor ve gösterdiği özveriyle dikkat çekiyor. Kendisini fark eden sürücülerin şaşkınlığını gizleyemediği Yılmaz, hız sınırı aşanın da gözünün yaşına bakmadan cezai işlemi uyguluyor.