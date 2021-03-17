Türkiye’nin tek kadın radar polisi! Hıza geçit vermiyor ceza yazınca teşekkür ediyorlar
TÜRKİYE'nin aktif olarak tek başına çalışan tek kadın gezici ve sabit radar görevlisi Fatma Yılmaz, çok sevdiği mesleğini özveriyle yürütüyor.
Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 3 yıldır polis memuru olarak görev yapan 29 yaşındaki Fatma Yılmaz, 6 aylık radar eğitimini tamamlamasının ardından 2 ay önce gezici ve sabit radar görevine başladı.
Kendisinden önce Türkiye’nin aktif olarak tek kadın gezici ve sabit radar görevini yapan polis memuru Zehra Büyükadam’ın görev değişikliğiyle birlikte tek kadın radar olarak kayıtlara geçen Yılmaz, kentin işlek arterlerinde resmi radar aracıyla her sabah mesaisine başlıyor.
Sabit görevdeki uygulama noktasında dubaları yerleştiren Yılmaz, aracına döneceği sırada arkasını dahi araçlara dönmüyor.
Hız sınırı aşanın gözünün yaşına bakmıyor
Yılmaz, sürüş anında ise bir an olsun gözünü radar cihazından ayırmıyor ve gösterdiği özveriyle dikkat çekiyor. Kendisini fark eden sürücülerin şaşkınlığını gizleyemediği Yılmaz, hız sınırı aşanın da gözünün yaşına bakmadan cezai işlemi uyguluyor.