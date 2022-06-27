BIST 2.529
DOLAR 16,55
EURO 17,55
ALTIN 969,29

Türkiye'nin Tablet Reyiz'i son hali ile herkesi şaşırttı, görenler tanıyamıyor!

Türkiye'nin Tablet Reyiz'i son hali ile herkesi şaşırttı, görenler tanıyamıyor!

2013 yılında yüklediği kutu açılım videosu ie tanınan ve tüm Türkiye'nin 'Tablet reyiz' olarak bildiği çocuk değişimi ile herkesi şok etti.

Türkiye'nin Tablet Reyiz'i son hali ile herkesi şaşırttı, görenler tanıyamıyor!

9 yıl önce sosyal medyanın ilk zamanlarında kendisine aldığı tabletin kutu açılımını yaparken çektiği video ile hafızalara kazınan çocuk geri döndü!

17
Türkiye'nin Tablet Reyiz'i son hali ile herkesi şaşırttı, görenler tanıyamıyor!

Tüm Türkiye'nin 'Tablet Reyiz' olarak bildiği yeni aldığı tabletinin kutusunu açarken izleyicilerin iç sesi olan çocuk “Güvenemiyorum da” diyerek yeni ürününü kameralar karşısında göstermişti.

27
Türkiye'nin Tablet Reyiz'i son hali ile herkesi şaşırttı, görenler tanıyamıyor!

Kutuyu açan çocuk karşısında bir anda salatalık görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.

37
Türkiye'nin Tablet Reyiz'i son hali ile herkesi şaşırttı, görenler tanıyamıyor!

TikTok’ta yıllar sonra kendisine ait bir hesap açan Mustafa isimli fenomen çocuk gönderisine “Tablet Reyiz’i unuttunuz mu?” notunu ekledi.

47