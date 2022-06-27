Türkiye'nin Tablet Reyiz'i son hali ile herkesi şaşırttı, görenler tanıyamıyor!
2013 yılında yüklediği kutu açılım videosu ie tanınan ve tüm Türkiye'nin 'Tablet reyiz' olarak bildiği çocuk değişimi ile herkesi şok etti.
9 yıl önce sosyal medyanın ilk zamanlarında kendisine aldığı tabletin kutu açılımını yaparken çektiği video ile hafızalara kazınan çocuk geri döndü!
Tüm Türkiye'nin 'Tablet Reyiz' olarak bildiği yeni aldığı tabletinin kutusunu açarken izleyicilerin iç sesi olan çocuk “Güvenemiyorum da” diyerek yeni ürününü kameralar karşısında göstermişti.
Kutuyu açan çocuk karşısında bir anda salatalık görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.
TikTok’ta yıllar sonra kendisine ait bir hesap açan Mustafa isimli fenomen çocuk gönderisine “Tablet Reyiz’i unuttunuz mu?” notunu ekledi.