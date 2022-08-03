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Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan'dan kötü haber! Tüm konserleri iptal edildi

Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan'dan kötü haber! Tüm konserleri iptal edildi

Geçtiğimiz gün Bodrum'da sahne alan Ajda Pekkan kötü haberi duyurdu. Kıyafetleriyle ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gündemlerden düşmeyen 76 yaşındaki ünlü şarkıcı korona virüse yakalandı.

Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan'dan kötü haber! Tüm konserleri iptal edildi

Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz gün Bodrum'da sevenleriyle buluşmuştu. Güzelliğiyle ve bitmeyen enerjisiyle nazara gelen 76 yaşındaki ünlü şarkıcı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Pekkan'ın korona virüse yakalandığı açıklandı. Konserleri iptal edilen ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu.

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Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan'dan kötü haber! Tüm konserleri iptal edildi

Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı.

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Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan'dan kötü haber! Tüm konserleri iptal edildi

50 bini geçen korona virüslü sayısına Süperstar Ajda Pekkan da dahil oldu. Ünlü sanatçı korona olmasıyla birlikte sevenleri büyük korku yaşadı.

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Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan'dan kötü haber! Tüm konserleri iptal edildi

Her ne kadar kendisi gençlere taş çıkarsa da yaşı itibarıyla koronanın kendisinde büyük hasar bırakıp bırakmayacağı yönünde endişeler arttı

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