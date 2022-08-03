Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan'dan kötü haber! Tüm konserleri iptal edildi
Geçtiğimiz gün Bodrum'da sahne alan Ajda Pekkan kötü haberi duyurdu. Kıyafetleriyle ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gündemlerden düşmeyen 76 yaşındaki ünlü şarkıcı korona virüse yakalandı.
Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz gün Bodrum'da sevenleriyle buluşmuştu. Güzelliğiyle ve bitmeyen enerjisiyle nazara gelen 76 yaşındaki ünlü şarkıcı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Pekkan'ın korona virüse yakalandığı açıklandı. Konserleri iptal edilen ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu.
Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı.
50 bini geçen korona virüslü sayısına Süperstar Ajda Pekkan da dahil oldu. Ünlü sanatçı korona olmasıyla birlikte sevenleri büyük korku yaşadı.
Her ne kadar kendisi gençlere taş çıkarsa da yaşı itibarıyla koronanın kendisinde büyük hasar bırakıp bırakmayacağı yönünde endişeler arttı