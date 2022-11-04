Türkiye’nin ‘soytarı’ diye andığı Ciguli’nin gerçeğini duyunca şok olacaksınız!
Türkiye’de yetişip önemli sanatçılar arasında yerini alan Ciguli, yaşadığı dönemde pek sevilmemiş, hor görülmüştü. Ancak Ciguli’nin marifetlerini duyanlar çok şaşırıyor. Ciguli'nin dünyanın en iyi akordeon virtüözlerinden biri olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’nin yetiştirdiği sanatçılar arasında Ciguli de yer alıyor. Ciguli, yaşandığı dönemde hor görülmüş ve küçümsenmişti. Asıl adı Angel Yordanov Kapsov olan Ciguli’nin asıl marifetlerini görenler şaşıp kalıyor.
Ciguli'nin gerçek adı resmi kayıtlarda Angel Jordanov Kapsov. Ailesi, o dönem Bulgaristan'da Türkçe ve İslami isimler yasak olduğu için Ahmet ismini kayıtlara geçiremedi. Ama aile arasında hep bu isimle anıldı ve bu ismini kullandı.
Akordeonu çok hızlı ve kıvrak çaldığından ötürü, Bulgaristan'da o yıllarda çok popüler olan, Sovyet Rusya'da AvtoVAZ firmasının ürettiği VAZ-2101 model sedan arabanın daha çok bilinen adı olan Ciguli adıyla anılmaya başladı.
Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Ciguli'nin müzisyenin babası Hüseyin, hamallık yapardı, annesi ise süpürgeci idi. Babası 1972 yılında vefat edince, ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kalmıştır.