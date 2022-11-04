Türkiye’nin ‘soytarı’ diye andığı Ciguli’nin gerçeğini duyunca şok olacaksınız!

Ciguli'nin gerçek adı resmi kayıtlarda Angel Jordanov Kapsov. Ailesi, o dönem Bulgaristan'da Türkçe ve İslami isimler yasak olduğu için Ahmet ismini kayıtlara geçiremedi. Ama aile arasında hep bu isimle anıldı ve bu ismini kullandı.