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Türkiye'nin sakin şehrinde manzarayı görenler inanamadı! Cep telefonuna sarılıp fotoğraf çektiler

İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin sakin şehrinde manzarayı görenler inanamadı! Cep telefonuna sarılıp fotoğraf çektiler

ARTVİN’in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı, seyrine doyulmaz kış manzaraları sunuyor. Milli Park içinden geçen Şavşat-Ardahan karayolunun virajlı ve eğimli yollarının zorluğu, muhteşem doğanın gölgesinde kalıyor. Manzarayı görenler durup cep telefonuna sarılıyor.

Türkiye'nin sakin şehrinde manzarayı görenler inanamadı! Cep telefonuna sarılıp fotoğraf çektiler

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan Artvin’in Şavşat ilçesi Doğu Karadeniz’in yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.

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Türkiye'nin sakin şehrinde manzarayı görenler inanamadı! Cep telefonuna sarılıp fotoğraf çektiler

Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla son yollarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Şavşat, Milli Park ve içerisinde yer alan gölleri kış turizminde ilk tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin sakin şehrinde manzarayı görenler inanamadı! Cep telefonuna sarılıp fotoğraf çektiler

1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan Karagöl-Sahara Milli Parkı, toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip olup "Karagöl" ve "Sahara Yaylası" olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. 

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Türkiye'nin sakin şehrinde manzarayı görenler inanamadı! Cep telefonuna sarılıp fotoğraf çektiler

Yüzde 57’si ormanla kaplı Artvin, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Sahara Milli parkının içinde yer alan, Şavşat- Ardahan şehrini birbirine bağlayan virajlı ve eğimli karayolu muhteşem görünümü kendine hayran bırakıyor.

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