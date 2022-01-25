Türkiye'nin sakin şehrinde manzarayı görenler inanamadı! Cep telefonuna sarılıp fotoğraf çektiler
ARTVİN’in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı, seyrine doyulmaz kış manzaraları sunuyor. Milli Park içinden geçen Şavşat-Ardahan karayolunun virajlı ve eğimli yollarının zorluğu, muhteşem doğanın gölgesinde kalıyor. Manzarayı görenler durup cep telefonuna sarılıyor.
İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan Artvin’in Şavşat ilçesi Doğu Karadeniz’in yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.
Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla son yollarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Şavşat, Milli Park ve içerisinde yer alan gölleri kış turizminde ilk tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor.
1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan Karagöl-Sahara Milli Parkı, toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip olup "Karagöl" ve "Sahara Yaylası" olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.
Yüzde 57’si ormanla kaplı Artvin, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Sahara Milli parkının içinde yer alan, Şavşat- Ardahan şehrini birbirine bağlayan virajlı ve eğimli karayolu muhteşem görünümü kendine hayran bırakıyor.