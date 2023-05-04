Türkiye'nin otomobillerine yoğun ilgi: TOGG ve Devrim Eskişehir'de yan yana!

Özellikle üniversite öğrencilerinin büyük bir ilgi ile incelenen iki yerli araç için, 'gurur verici' olduğu söylendi. Türk öğrenciler gibi ülkelerinden Türkiye’ye eğitim almaya gelen öğrenciler, TOGG’un T10X modelini yakından incelme fırsatı bulup için donanımlarını kısa da olsa test etti. Öğrencilerin geneli aracı beklediklerinden daha lüks bulduklarını belirtirken, iki araçla da gurur duyduklarını ifade ettiler.