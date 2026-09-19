Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı

Bunların 18 milyon 37 bin 907'sini otomobiller, 543 bin 697'isini minibüsler, 217 bin 354'ünü otobüsler, 4 milyon 993 bin 334'ünü kamyonlar, 1 milyon 56 bin 857'sini kamyonetler, 7 milyon 608 bin 433'ünü motosikletler, 118 bin 349'unu özel araçlar ve 2 milyon 335 bin 960'ını traktörler oluşturdu.