Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı

Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafikte 34 milyon 911 bin 879 motorlu taşıt kaydı bulunuyor.

Muhammet Çolak
Muhammet Çolak
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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 1

Bunların 18 milyon 37 bin 907'sini otomobiller, 543 bin 697'isini minibüsler, 217 bin 354'ünü otobüsler, 4 milyon 993 bin 334'ünü kamyonlar, 1 milyon 56 bin 857'sini kamyonetler, 7 milyon 608 bin 433'ünü motosikletler, 118 bin 349'unu özel araçlar ve 2 milyon 335 bin 960'ını traktörler oluşturdu.

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 2

Otomobil kullanıcılarının büyük ekseriyâtı benzinli araçları tercih etti. ​

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 3

TÜİK, trafiğe kayıtlı 5 milyon 994 bin 293 benzinli, 5 milyon 776 bin 871 dizel, 5 milyon 263 bin 305 LPG'li, 896 bin 276 hibrid ve 472 bin 157 araç bulunduğunu açıkladı.

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 4

KÜÇÜK HACİMLİ MOTORLAR TERCİH EDİLDİ

TÜİK verilerine göre 2026 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde küçük çaplı motorlar tercih edildi.

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 5

189 bin 137 adet 1.3 altı, 100 bin 271 adet 1.4-1.5 arası, 85 bin 765 adet 1.5-1.6 arası, 65 bin 887 adet 1.3-1.4 arası, 47 bin 475 adet 1.6-2.0 arası ve 5 bin 722 adet 2.0 silindir üstü motorlardan oluştu.

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 6

OTOMOBİLDE EN ÇOK GRİ RENK TERCİH EDİLDİ

Otomobil kullanıcılarının 2026 yılında en çok tercih ettikleri otomobil rengi ise gri oldu.

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 7

249 bin 625 araçta gri, 153 bin 493 araçta beyaz, 72 bin 52 bin araçta ise siyah renk tercih edildi.

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 8

Diğer renkler ise az tercih edilen renkler arasında kaldı.

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Türkiye'nin otomobil tercihi belli oldu: Zirvedeki renk şaşırttı - Resim: 9

2026 yılında trafiğe en fazla kaydı yapılan otomobil markası ile Renault oldu.

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TÜİK otomobil