Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Büyük artış var, kaç kişi oldu?

Türkiye'nin nüfusu arttı. 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. Erkek nüfus oranının kadın nüfus oranından fazla olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Büyük artış var, kaç kişi oldu? - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Büyük artış var, kaç kişi oldu? - Resim: 2

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Büyük artış var, kaç kişi oldu? - Resim: 3

Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Büyük artış var, kaç kişi oldu? - Resim: 4

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

