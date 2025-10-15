Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Efsane takımlar var
A Milli Takım, E Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi durumunda 2026 Dünya Kupası play-off turunda yer alacak. Türkiye'nin 1. torbada yer alması büyük ihtimalle gerçekleşecek, bu da güçlü rakiplerle eşleşme riskini en aza indirecek. Olası rakipler arasında İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda ve Moldova öne çıkarken, play-off yarı finalleri Mart 2026'da oynanacak. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Eğer Ay-yıldızlı ekip E Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa, Avrupa elemelerinde grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takımın yer alacağı play-off turuna katılacak.
Play-off turunda toplam 16 takım, tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final formatında mücadele edecek. Yarı finaller 26-28 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 29-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Kazanan dört ülke, Avrupa kıtasından Dünya Kupası bileti alacak.
TÜRKİYE 1. TORBADA YER ALABİLİR
Güncel puan durumuna göre A Milli Takım'ın 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95 olarak değerlendiriliyor. Bu senaryoda Türkiye, ilk turu evinde oynayacak ve güçlü takımlarla eşleşme olasılığını önemli ölçüde azaltacak. 1. torbada yer alan Türkiye'nin ilk maçta rakibi, 4. torbadan gelecek takımlar arasından biri olacak.
MUHTEMEL TORBALAR VE OLASI RAKİPLER
4. Torba (İlk turda olası rakipler):
İsveç
Kuzey Makedonya
Kuzey İrlanda
Moldova
2. Torba (Final etabında karşılaşabileceğimiz takımlar):
Polonya
İskoçya
Macaristan
Çekya
3. Torba (Final aşamasında olası diğer rakipler):
Romanya
Slovakya
Slovenya
Arnavutluk
Bu senaryoya göre Türkiye, İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşme riskinden uzak olacak.