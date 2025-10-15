Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Efsane takımlar var

TÜRKİYE 1. TORBADA YER ALABİLİR

Güncel puan durumuna göre A Milli Takım'ın 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95 olarak değerlendiriliyor. Bu senaryoda Türkiye, ilk turu evinde oynayacak ve güçlü takımlarla eşleşme olasılığını önemli ölçüde azaltacak. 1. torbada yer alan Türkiye'nin ilk maçta rakibi, 4. torbadan gelecek takımlar arasından biri olacak.