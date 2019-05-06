Türkiye'nin mimari yapısıyla en ilgi çekici camileri

Türkiye'nin dört bir yanında, yapılış zamanı ve mimari ihtişamlarıyla ilgi çekici bulunan camiler, ilk teravih ve sahurla manevi ikliminin solunmaya başlanacağı "on bir ayın sultanı"nı karşıladı. İşte Türkiye'nin doğusundan batısına birçok ilgi çekici camiler...

Adana-Sabancı Merkez Cami