Türkiye'nin mimari yapısıyla en ilgi çekici camileri
Türkiye'nin doğusundan batısına huzur bulacağınız, mimari yapısıyla ilginizi çekecek camiler, on bir ayın sultanı Ramazan'ı karşıladı.
Türkiye'nin dört bir yanında, yapılış zamanı ve mimari ihtişamlarıyla ilgi çekici bulunan camiler, ilk teravih ve sahurla manevi ikliminin solunmaya başlanacağı "on bir ayın sultanı"nı karşıladı. İşte Türkiye'nin doğusundan batısına birçok ilgi çekici camiler...
Adana-Sabancı Merkez Cami
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Antalya-Akdeniz Üniversitesi Cami
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Bursa-Merve Cami
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Diyarbakır-Hazreti Süleyman Cami
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