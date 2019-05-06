Türkiye'nin mimari yapısıyla en ilgi çekici camileri

Türkiye'nin mimari yapısıyla en ilgi çekici camileri

Türkiye'nin doğusundan batısına huzur bulacağınız, mimari yapısıyla ilginizi çekecek camiler, on bir ayın sultanı Ramazan'ı karşıladı.

Türkiye'nin mimari yapısıyla en ilgi çekici camileri - Sayfa 1

Türkiye'nin dört bir yanında, yapılış zamanı ve mimari ihtişamlarıyla ilgi çekici bulunan camiler, ilk teravih ve sahurla manevi ikliminin solunmaya başlanacağı "on bir ayın sultanı"nı karşıladı. İşte Türkiye'nin doğusundan batısına birçok ilgi çekici camiler...

Adana-Sabancı Merkez Cami

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Türkiye'nin mimari yapısıyla en ilgi çekici camileri - Sayfa 2

Antalya-Akdeniz Üniversitesi Cami

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Türkiye'nin mimari yapısıyla en ilgi çekici camileri - Sayfa 3

Bursa-Merve Cami

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Türkiye'nin mimari yapısıyla en ilgi çekici camileri - Sayfa 4

Diyarbakır-Hazreti Süleyman Cami

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