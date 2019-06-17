Türkiye'nin milli savaş uçağından ilk görüntüler

Bu yıl 53. düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarında, TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı.