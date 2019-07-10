Türkiye'nin Maldivleri'nde Aşk Mağarası büyük ilgi topluyor

Suluada, Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden bu yaz sezonunun en çok tekne turu yapılan alanı oldu. Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumulu ve turkuaz renkli suyuyla iki plaja sahip adaya, günde 50'nin üzerinde tekne turu düzenleniyor. Kumulu ve suyunun rengiyle Maldivler'e benzetilen adanın günlük ziyaretçi sayısı 1500'ü aşıyor.