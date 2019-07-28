Türkiye'nin Maldivleri Salda Millet Bahçesi için ihaleye çıkıyor

Kurum, geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok proje ve düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacakları bilgisini verdi.