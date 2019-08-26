Türkiye'nin kuluçkahaneli ilk salyangoz merkezi İzmir'de! Tüm dünyaya ihraç ediliyor

Çalışanları arasında genellikle kadınlara yer verdiğini söyleyen Atay, yaklaşık 6 aydır aynı ekiple çalıştığını belirterek, "Ekibimiz salyangozun sıvısını en doğru şekilde alarak yeni leke kremi, nemlendirici ile serumlarda kullanılmak üzere hammadde imal ediyor. Yaklaşık 6 aydır belli aralıklarla yaptığımız sağımlarda beraber oluyoruz. Geldikleri günden beri birçok konuda bilgi alıyorlar. Salyangozların ölmeden ve zarar görmeden en sağlıklı sıvıyı nasıl vereceklerine dair eğitim aldılar. Günlük olarak sigortaları ödeniyor ve belli miktarlarda yevmiye alıyorlar" dedi.