Türkiye'nin kuluçkahaneli ilk salyangoz merkezi İzmir'de! Tüm dünyaya ihraç ediliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde kuluçkahanesi olan ilk salyangoz çiftliğini kuran kadın girişimci Gamze Atay doğadan toplanılanların aksine, katkılarından arınmış olan anaçlarla ürettiği salyangozları iç ve dış piyasaya sunuyor.
İZMİR'de 20 yıldır mermer blokları arasında çalışan ve ihracat yapan Gamze Atay, iki yıl önce kurduğu kuluçkahanesi olan ilk salyangoz çiftliğinde kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlıyor. Menderes ilçesinin kırsal mahallerinde eğitim verdiği kadınlarla birlikte salyangoz sıvısı çıkaran Atay, bu sayede üretilen kremleri tüm dünyaya pazarlıyor. İşlerini severek yapan kadınlar da artan üretim kapasitesiyle birlikte sürekli olarak çalışacakları günü bekliyor.
Atay, Polonya'dan ithal ettiği 600 kilo salyangozu, kuluçkahenede 20 tonun üzerine çıkardı. Kadın girişimci Atay, şimdi hemcinsleri ile birlikte salyangozların sıvısını çıkararak hazırladığı krem ve serumları birçok ülkeye ihraç ediyor.
Çalışanları arasında genellikle kadınlara yer verdiğini söyleyen Atay, yaklaşık 6 aydır aynı ekiple çalıştığını belirterek, "Ekibimiz salyangozun sıvısını en doğru şekilde alarak yeni leke kremi, nemlendirici ile serumlarda kullanılmak üzere hammadde imal ediyor. Yaklaşık 6 aydır belli aralıklarla yaptığımız sağımlarda beraber oluyoruz. Geldikleri günden beri birçok konuda bilgi alıyorlar. Salyangozların ölmeden ve zarar görmeden en sağlıklı sıvıyı nasıl vereceklerine dair eğitim aldılar. Günlük olarak sigortaları ödeniyor ve belli miktarlarda yevmiye alıyorlar" dedi.
Üretim artınca sürekli çalışacaklar
Menderes'e bağlı köylerde yaşayan kadınlarla beraber çalıştıklarını anlatan Atay, salyangoz kremi ile ilgili gereken onayların alınıp seri üretime geçilmesinin ardından daha sık bir araya geleceklerini dile getirdi. Atay, yakın zamanda üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte birçoğunu kadrolu olarak işe almayı planladığını ifade etti. Kremi kullanmak isteyenleri sahtelerine karşı uyaran Atay son olarak şunları söyledi: