Türkiye'nin konuştuğu sapık! Sinan Sardoğan öldü dendi Müge Anlı'dan açıklama geldi
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Türkiye'de kamuoyunun 'sapık Sinan' olarak tanıdığı Sinan Sardoğan'ın cezaevinde öldüğü yönünde bazı haberler çıktı. Müge Anlı, son programda bu iddialara açıklık getirdi.
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayıplara karışmıştı.
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Eşi Fikri Gökçe’nin eve geldiğinde karısını bulamaması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları yapılmıştı.
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Herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, çalışmalarına bu yönde ağırlık vermişti.
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Arife Gökçe'ye mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan Sardoğan, çelişkili ifadeleri sonucu gözaltına alınmıştı.
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