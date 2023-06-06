Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Palu ailesi davası yine ertelendi!
KOCAELİ'de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında cumhuriyet savcısı, celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sunacağını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Müşteki ve sanık avukatları ise eksik olan hususların tamamlanmasını istedi. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Ustael, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti ise sanığı tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine, mütalaa sunulduğunda sanık ve avukatlarına savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.