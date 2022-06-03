Türkiye'nin konuştuğu olay Esra Erol'da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer ilk iş bakın ne yaptı!
TÜRKİYE'nin konuştuğu olay geçtiğimiz yıl Esra Erol'da yaşandı. Canlı yayına katılan Mehmet Duman, eşi Hamide'nin 'Yufkacı Muammer'e kaçtığını anlattı. Eşine dönmeyen Hamide, geçtiğimiz yıl yufkacı Muammer ile nikah kıydı. Bir süre önce ise Muammer Ay ile elti Hamide yollarını ayırdı. Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı...
Esra Erol'da, geçen yıl ilginç bir olay yaşandı. İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman canlı yayına çıktı. Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta sırra kadem bastığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını açıkladı.
Sabah'ın haberine göre Mağdur adam, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı.
Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabını yolladı.
Hamide Duman ise kocasına ve çocuklarına geri dönmeyeceğini yufkacı Muammer Ay'a aşık olduğunu anlattı. Türkiye'nin tepki gösterdiği çift ise bu olaydan kısa bir süre sonra evlilik kararı alıp nikah kıydı.