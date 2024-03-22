Türkiye'nin konuştuğu evlilik bitti, çiftlerin birbirine vedası duygulandırdı....
Oyuncu Mesut Akusta ile 7 yıllık evliliğini tel celsede bitiren Şafak Özbir, "Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut." sözleriyle duygusal bir veda paylaşımında bulundu.
Oyuncu Mesut Akusta ile 7 yıllık evliliğini tel celsede bitiren Şafak Özbir, "Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut." sözleriyle duygusal bir veda paylaşımında bulundu.
Oyuncu Mesut Akusta, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile 7 yıllık evliliğini dün tek celsede sonlandırdı.
Çiftin Berfin Cano adını verdikleri kızlarının velayeti ise annesi Şafak Özbir'de verildi. Şafak Özbir, boşanma haberlerinin ardından sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Özbir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: