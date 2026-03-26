Türkiye'nin kalbine dokunmuştu! Deniz Seki o şarkıyı bakın kime yazmış...
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Muhteşem sesi yorumu ve şarkıları ile sanat dünyasının yıldızlarından olan Deniz Seki fırtınalı aşk yaşamına rağmen en sevilen şarkısı "Doyamadım"ı bakın kime söylemiş...
Deniz Seki’nin yıllardır en çok konuşulan şarkılarından biri olan “Doyamadım”, uzun süre bir aşk hikâyesinin izlerini taşıyan bir parça gibi yorumlandı. Ancak ünlü sanatçının yaptığı açıklama, şarkının ardında çok daha derin, çok daha sarsıcı bir hikâye olduğunu ortaya çıkardı.
Duygusal sözleri ve etkileyici yorumu sayesinde yıllardır dinleyicinin kalbine dokunan “Doyamadım”, birçok kişi tarafından bir ayrılık ya da aşk acısı şarkısı sanıldı. Şarkının taşıdığı yoğun duygu, onu dinleyenlerde hep romantik bir hikâye hissi uyandırdı. Ama Deniz Seki’nin anlattıkları, bu parçaya bambaşka bir anlam kattı.
Ünlü sanatçı, yıllar sonra yaptığı samimi açıklamada, “Doyamadım”ın arkasında babasına duyduğu özlem ve pişmanlığın olduğunu söyledi. Seki, babasıyla bir dönem küstüklerini ve yaklaşık altı ay boyunca konuşmadıklarını anlattı. Bu süreçte babasının nerede olduğunu bile bilmediğini söyleyen Deniz Seki, yaşadığı kırgınlığın ne kadar derin olduğunu da açıkça ortaya koydu.
Deniz Seki’nin anlattığına göre, her şey babasının ölüm haberini almasıyla değişti. Acı haberi öğrendikten sonra babasının adresini bulduğunu söyleyen sanatçı, vedalaşma anını unutamadığı sözlerle anlattı. Seki, yaptığı açıklamada anne ve babaya küsülmemesi gerektiğini geç öğrendiğini dile getirirken, bu büyük kaybın içinde derin bir pişmanlık taşıdığını ifade etti.