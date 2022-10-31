Türkiye'nin kadın kaymakamları! 68 kadın kaymakam hepsinin marifeti farklı farklı

Hem resmi hem rengarenk

20’li yaşlarındaki bu yeni kuşak kadın kaymakamlar, alışılmış kaymakamlardan dikkat çeken farkları da var. Çoğu sosyal medyayı aktif kullanılıyor. Sosyal medyanın ruhuna uygun, resmiyetten uzak renkli üslupları var. Hem kıyafetleriyle hem de gündelik alışkanlıklarıyla dikkat çekiyorlar. Kimi yamaç paraşütü meraklısı kimi köpeklerinden ayrılmıyor. Silopi’nin yalçın tepelerindeki mevzilerden Ege’nin rengârenk bahçelerine kadar ayak basmadıkları yer yok. Bu durumdan en çok da köylü kadınlar memnun. Bağda, bahçede nerede olsa hemen bir araya gelip derin bir sohbete dalabiliyorlar. Ev davetleri de kaymakamlık ziyaretleri de artıyor, “kızım” diye hitap ediyorlar.