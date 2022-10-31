Türkiye'nin kadın kaymakamları! 68 kadın kaymakam hepsinin marifeti farklı farklı
TÜRKİYE'de ilk kez bir kadın kaymakam atandığında takvimler 1992'yi gösteriyordu. Şimdi ise Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar 68 ilçe, kadın kaymakamlar tarafından yönetiliyor. İlk kadın Kaymakam ise şu anda İstanbul'da Vali Yardımcısı... İŞte Türkiye'nin kadın kaymakamları...
Türkiye'nin dört bir köşesinde ilçelerde Cumhurbaşkanı'nı temsil eden kaymakamlar, zorlu bir eğitim ve sınav sürecinin ardından göreve başlıyor. İlçenin bütün resmi kurumları emrinde. Devlet yatırımları, sosyal yardımlar, köy hizmetleri, asayiş, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi bütün hizmetlerden sorumlular. Özellikle son dönemde kadın kaymakam atamalarında dikkat çeken bir yoğunluk var. 20’li yaşlarındaki bu yeni kuşak kadın kaymakamların neredeyse hepsi atandıkları yerin “ilk kadın kaymakamı” unvanını da alıyor. İlk kaymakamın 1992 yılında atandığı Türkiye'de şu anda tüm 68 kadın kaymakam görev yapıyor. İşte kadın kaymakamlar...
Hem resmi hem rengarenk
20’li yaşlarındaki bu yeni kuşak kadın kaymakamlar, alışılmış kaymakamlardan dikkat çeken farkları da var. Çoğu sosyal medyayı aktif kullanılıyor. Sosyal medyanın ruhuna uygun, resmiyetten uzak renkli üslupları var. Hem kıyafetleriyle hem de gündelik alışkanlıklarıyla dikkat çekiyorlar. Kimi yamaç paraşütü meraklısı kimi köpeklerinden ayrılmıyor. Silopi’nin yalçın tepelerindeki mevzilerden Ege’nin rengârenk bahçelerine kadar ayak basmadıkları yer yok. Bu durumdan en çok da köylü kadınlar memnun. Bağda, bahçede nerede olsa hemen bir araya gelip derin bir sohbete dalabiliyorlar. Ev davetleri de kaymakamlık ziyaretleri de artıyor, “kızım” diye hitap ediyorlar.
Sorbonne mezunu paraşüt pilotu
Dilara Şenoğlu: Mülkiyenin iktisat bölümünü bitirdi. Kaymakamlık sınavını 2018’de kazandı. Muğla, Afyon ve Antalya’da staj yaptı. Konya, Aydın ve Sinop’ta da “kaymakam vekili” olarak çalıştı. Şimdi Denizli’nin Bekilli ilçesinde. Şenoğlu iyi bir yamaç paraşütü pilotu, her fırsatta gökyüzüyle buluşuyor.
Fatmagül Dalmış: Uluslararası ilişkiler mezunu. Paris, Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca eğitimi aldı. Paris Büyükelçiliği’nde staj yaptı. Şimdi Çankırı, Bayramören Kaymakamı. Çok sevdiği iki köpeğini yanından ayırmıyor.