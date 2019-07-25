Türkiye'nin israf raporu açıklandı! Kayıp 555 milyar lira
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın hazırladığı rapor, bir yılda milli gelirin yüzde 15'inin israf edildiğini ortaya koydu. Enerjide, meyve-sebzede, ekmekte, suda yapılan israfın milli gelirde yarattığı kayıp 555 milyar lirayı buldu.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı rapora göre Türkiye, bir yılda milli gelirin yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye'de günde 6 milyon ekmek çöpe gitti. Hazırlanan rapor, Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve-sebzede yaptığı israfın boyutlarını gözler önüne serdi.
Enerji tasarruf potansiyeli
En büyük israf kalemlerinden biri enerji. Rapora göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL'sini tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Türkiye'nin toplam enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edildi. Aslında sadece konutlarda israf önlense bu oldukça büyük bir tasarruf anlamına gelecek.
Yüzde 25 pay
Şöyle ki, Türkiye'de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı yüzde 25 olarak veriliyor. Bu, yüzde 35 konutlarda enerji tasarruf sağlandığında Türkiye genelinde ayda yaklaşık 4 milyar kwh'lık bir tasarruf anlamına geliyor.
555 milyar liraya ulaştı
Rapor, Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15'ini israf ettiğine dikkat çekerken bunun 2018 yılı verilerine göre 555 milyar liraya ulaştığını gözler önüne seriyor. Bu hesap hem ana israf kaynakları hem de gıda, enerji su gibi israf kaynaklarından hesaplandı.