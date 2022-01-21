Türkiye'nin ilk yüz naklinin üzerinden 10 yıl geçti! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son haline bakın

Prof. Dr. Özkan, Uğur Acar'la ilgili 10 yıl öncesine ait anısını da paylaştı. Uğur'un 10 yıl önce nakil operasyonundan 6 ay önce kendisini ziyaret ettiğini belirten Özkan, "Uğur, bazı sorular sorup beni biraz sinirlendirdi. Naklini biraz öteledik ama sonrasında düşündük bu kadar önemli bir nakil için bu türden soruların sorulması çok normaldi. Sonrasında tekrardan görüştük, sorularını tek tek yanıtladık. Hatta bana 'Ben hazırım ameliyata, asıl siz hazır mısınız? dedi.