Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu yapıldı! İlk uçuşu gerçekleşti

Ülkemiz ticari balon uçuşları olarak kıyaslandığında açık ara dünya lideridir. Fakat kullandığımız balonlarımızı ve tüm malzemelerini yurt dışından ithal etmekteyiz. Pasha balloons olarak amacımız buna dur demek ve kalitemizle ve hizmetimizle, ticari balon uçuşlarında olduğu gibi, sıcak hava balonu üretiminde de dünya lideri olmaktır” dedi.