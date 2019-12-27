Türkiye’nin ilk yerli otomobili bugün tanıtılıyor özellikleri neler işte destekler
TÜRKİYE 'nin ilk yerli otomobili bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sürüşü ile tanıtılacak.. 5 firmanın ortak katılımı ile üretilen otomobil Bursa’da üretilecek. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak. Toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.
Türkiye’nin ilk yerli otomobili bugün tanıtılıyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı bugün 14.00’te tanıtılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otomobille birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Elektrikli SUV olacak otomobilin fiyatı ve ismi merak ediliyor.
Yerli otomobile sağlanacak destekler şöyle:
-Proje bazlı devlet yardımı verilecek
-Yatırım ve Gümrük vergisi muafiyeti
-KDV istisnası
-Yüzde 100 vergi indirimi
-Azami tutar sınırı olmazsızın 10 yıllık sigorta primi işveren desteği
-10 yıllık gelir verdiği stopajı desteği
-Azami 360 milyon Liralık nitelikli eleman desteği
-Faiz ve kar payı desteği
-Yatırım yeri tahsisi
-31 Aralık 2035’e kadar 30 bin alım garantisi
Üretim yeri Bursa yatırım tutarı 22 milyar olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin bazı ayrıntılar belli oldu. Karar göre yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.
13 yıl üretilecek 4 bin 323 istihdam sağlayacak
Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.
5 modelde 175 bin adet üretim
Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak. Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.