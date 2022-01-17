Türkiye’nin ilk yapay buz parkında adrenalin dolu anlar nefes kesti! Erzurum'da bu yıl bir ilk oldu
ERZURUM Palandöken’de bulunan Türkiye’nin ilk yapay buz parkında düzenlenen Palandökenfest adrenalin dolu tırmanışlara ev sahipliği yapıyor.
Palandöken Kayak Merkezi'nde 150 metre en ve 27 metre yükseklik ile Türkiye’nin ilk yapay buz parkında sezonun ilk tırmanışı düzenlenen Palandökenfest ile başladı.
Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasının yapılacağı etkinlikte Dağ Kayağı Ejder Zirve Tırmanışı da gerçekleştirilecek.
Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kayak merkezindeki güney pistinin alt noktasında bu yıl yeniden yapılan buz parkı, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.
3 yıl önce yapılan buz park, bu yıl yine tırmanış ve adrenalin severlerle renkli görüntülere sahne oluyor.