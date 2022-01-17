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Türkiye’nin ilk yapay buz parkında adrenalin dolu anlar nefes kesti! Erzurum'da bu yıl bir ilk oldu

İhlas Haber Ajansı
Türkiye’nin ilk yapay buz parkında adrenalin dolu anlar nefes kesti! Erzurum'da bu yıl bir ilk oldu

ERZURUM Palandöken’de bulunan Türkiye’nin ilk yapay buz parkında düzenlenen Palandökenfest adrenalin dolu tırmanışlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin ilk yapay buz parkında adrenalin dolu anlar nefes kesti! Erzurum'da bu yıl bir ilk oldu

Palandöken Kayak Merkezi'nde 150 metre en ve 27 metre yükseklik ile Türkiye’nin ilk yapay buz parkında sezonun ilk tırmanışı düzenlenen Palandökenfest ile başladı.

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Türkiye’nin ilk yapay buz parkında adrenalin dolu anlar nefes kesti! Erzurum'da bu yıl bir ilk oldu

Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasının yapılacağı etkinlikte Dağ Kayağı Ejder Zirve Tırmanışı da gerçekleştirilecek.

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Türkiye’nin ilk yapay buz parkında adrenalin dolu anlar nefes kesti! Erzurum'da bu yıl bir ilk oldu

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kayak merkezindeki güney pistinin alt noktasında bu yıl yeniden yapılan buz parkı, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

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Türkiye’nin ilk yapay buz parkında adrenalin dolu anlar nefes kesti! Erzurum'da bu yıl bir ilk oldu

3 yıl önce yapılan buz park, bu yıl yine tırmanış ve adrenalin severlerle renkli görüntülere sahne oluyor. 

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