Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi Kartal’da kuruldu
KARTAL Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak 7’den 77’ye herkes için Masal Müzesi’ni kurdu. Türkiye’de örnek niteliğinde olan müzenin açılışına katılan Şair ve Yazar Sunay Akın, “Bizim çocukların hayallerine ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin geleceği politikacıların vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir” dedi.
Kartal Belediyesi Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Müzenin açılışını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Şair ve Yazar Sunay Akın ile çok sayıda vatandaş gerçekleştirdi. Çarşı Mahallesi, Enis Akaygen Sokakta kurulan Masal Müzesi’nin açılışına yüzlerce kişi katıldı.
7‘den 77’ye herkesin ilgisini çeken Masal Müzesi vatandaşların beğenisini kazandı. İlk oyuncakların, masal kahramanlarının ve masal kitaplarının sergilendiği müzede vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Lezzetli ikramlarla başlayan açılışta çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da dağıtıldı.
“Türkiye'nin geleceği politikacıların değil, çocuklaran hayallerindedir"
Masal Müzesi açılışına katılan Sunay Akın, masalların çocuklar üzerindeki etkisini şu sözlerle dile getirdi: “Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler. Ben hala özgürüm. Bu yıl insanoğlunun Ay’a adım atışının 50. yılı. 1969 yılında insan aya gitti. Peki, ilk uzay konulu oyuncakları çocukların hayallerine hangi ülke koydu? Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi soruyorum rastlantı mı? 1920’li yıllarda çocuklarının hayallerine, düşlerine uzay oyuncaklarıyla Uzay’ı koyan bir milletin aya bayrağı dikmesi bir rastlantı mı? Demek ki; önce hayal, sonra gerçek. Sizin tarih dediğiniz gerçeğin takip ettiği hayallerin izidir. Yani masallarda ki uçan halılar olmasaydı uzayın fethi denilen bir şey söz konusu olamayacaktı. Piri reisin ünlü haritasını bilirsiniz değil mi? Piri Reis o ünlü haritasına bile masal çizmiştir. Gidin bakın deniz müzesine, Piri Reis’in ünlü haritasında masal vardır. Nerde görün. İşte biz bunları göremezsek gelecekte kendimize bir yer var edemeyiz." dedi.
"Bizim onların hayallerine ihtiyacımız var"
Akın, "Niye masal müzesi biliyor musunuz? Çünkü bizim onların hayallerine ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin geleceği politikacıların vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum Kartal Belediyesi’ne. Masal müzesine emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ülkemin her yerinde bu müzelerden daha çok olmalı. Çünkü bizi barış, sevgi ve kardeşlikle bir arada tutacak olan çocuklarımızdır. Çocuklarımız birbirlerini din, dil, ırk, inanç olarak ayrıştırmazlar. Onlar bir arada yaşarlar. Biz onlara bakarak demokrasiyi var etmeyi öğrenmeliyiz. Bu yüzden daha çok çocuk oyun, oyuncak ve masal müzesi olmalı.”