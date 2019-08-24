Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi Kartal’da kuruldu

"Bizim onların hayallerine ihtiyacımız var"

Akın, "Niye masal müzesi biliyor musunuz? Çünkü bizim onların hayallerine ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin geleceği politikacıların vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum Kartal Belediyesi’ne. Masal müzesine emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ülkemin her yerinde bu müzelerden daha çok olmalı. Çünkü bizi barış, sevgi ve kardeşlikle bir arada tutacak olan çocuklarımızdır. Çocuklarımız birbirlerini din, dil, ırk, inanç olarak ayrıştırmazlar. Onlar bir arada yaşarlar. Biz onlara bakarak demokrasiyi var etmeyi öğrenmeliyiz. Bu yüzden daha çok çocuk oyun, oyuncak ve masal müzesi olmalı.”