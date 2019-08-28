Türkiye'nin ilk ve tek kimyasal savaş ajanları tanı ve doğrulama laboratuvarı!

780 adet toksik maddenin analizi

Rutin su analizlerinden farklı olarak adli soruşturma kapsamında, savcılık kanalı ile gönderilen su örneklerinde 780 adet toksik maddenin analizi yapılıyor. Yine ilaç etken madde düzeyi analizleri de bu birimde gerçekleşiyor. Multiple Skleroz (MS) hastalığı, organ nakillerinde ve yaşam boyu kullanılan bağışıklık sistemi baskılayan ilaçların dozu, burada yapılan analiz yöntemleri ile belirleniyor.