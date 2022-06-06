Türkiye’nin ilk turnikeli asma köprüsü Artvin’de
Artvin'de, Devlet Su İşleri tarafından 2016 yılında inşa edilen asma köprü, Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi ve Çoruh Nehri arasındaki kolay geçişi sağlamaya başlayınca, üniversite yönetimi çözümü "turnike" uygulamasıyla buldu. Çoruh nehri ve üniversite arasındaki geçişlerde kullanılan turnikeli önlem olumlu karşılandı. Bu asma köprüden geçmek için okul kimlik kartı bulundurulması gerekiyor.
Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde yapılan asma köprü kentteki sosyal alan ve Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi arasında üniversite öğrencileri dışında geçişleri sağlayınca üniversite yönetimi güvenli bir çözüm yolu getirdi.
Yerleşke ile asma köprü arasına üniversite yönetimi kararıyla turnike konuldu. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amaçlı, dışardan izinsiz girişleri önlemek için yapılan uygulama gerek öğrenciler, gerekse sosyal tesisi işleten esnafın beğenisin, kazandı.
Kentte, Devlet Su İşleri tarafından 2016 yılında inşa edilen ‘Çoruh Park Sosyal Tesisleri’ kapsamında yapılan asma köprünün bir ucu sosyal alan içinde yer alırken diğer ucu ise Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi kampüsüne uzanıyor. Zamanla sivil vatandaşın da köprüyü geçerek üniversite içerisine rahatça girince, asma köprü bir dönem giriş, çıkışlara kapatıldı.
Artvin Çoruh Üniversitesi yönetimi asma köprüye turnike koymaya karar verdi. Bu sayede öğrenci ve personeli harici asma köprüden geçişler kısıtlandı. Turnike köprünün üniversite bölümüne konulduğu için isteyen sivil halk asma köprüyü gezebiliyor fakat üniversiteye geçemiyor.