Türkiye’nin ilk turnikeli asma köprüsü Artvin’de

Kentte, Devlet Su İşleri tarafından 2016 yılında inşa edilen ‘Çoruh Park Sosyal Tesisleri’ kapsamında yapılan asma köprünün bir ucu sosyal alan içinde yer alırken diğer ucu ise Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi kampüsüne uzanıyor. Zamanla sivil vatandaşın da köprüyü geçerek üniversite içerisine rahatça girince, asma köprü bir dönem giriş, çıkışlara kapatıldı.