Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu olmuştu! İkinci mezarı yapıldı
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde çobanlık yapan 74 yaşındaki Hikmet Demircan hayvan otlatırken saç teli, küçük doku parçaları ve saat kordonu buldu.
Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, eğitim uçuşu sırasında irtifa kaybı nedeniyle F-5 uçağıyla Karaman’ın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde ormanlık alana düşüp, 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan Gök’ün cenazesi, memleketi Burdur'un Bucak ilçesine defnedildi.
Ardıçkaya köyünde oturan çoban Hikmet Demircan, o yıl nisan ayında, köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1850 metre rakıma sahip dağın eteklerine, uçağın düştüğü yerde hayvan otlatmaya başladı.
Kaza sırasında karla kaplı olan dağdaki karlar eridiği için uçak parçalarının yanı sıra şehit Gök'e ait olduğunu sanılan saç teli, parmak, küçük doku parçaları ve saat kordonunu buldu.
Demircan, bulduklarını bir bez parçasına sarıp, oraya gömdü. Gömdüğü yeri belirlemek için de taşla çevirdi. Daha sonra şehit Ayfer Gök için ikinci bir mezar oluşturdu.