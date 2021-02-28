Türkiye’nin ilk milli bomba atarlı dronu Songar! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi

Çakmak, ''Askeri teknolojik sistem 'Songar' silahlı dron sistemlerinden farklılaşan özelliklere sahip. Songar, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş üç kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar; tekli veya çoklu dron sistemiyle, hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor” dedi.