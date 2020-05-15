Türkiye'nin ilk kadın yönetmeni Sunar Kural Aytuna gözyaşları içinde defnedildi

Aslen Bursalı olan, Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışıp, köşe yazarlığı yapan ve TRT için çok sayıda belgesel film çeken Sunar Kural Aytuna, kanser teşhisi nedeniyle bir süre önce İstanbul'daki özel bir hastanede tedaviye alındı.