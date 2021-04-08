Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu! Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Türk Polis Teşkilatı, envanterine dahil ettiği Atak helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçluya karşı daha etkin mücadele veriyor. Hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti.