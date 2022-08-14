Türkiye'nin ilk kadın generali Özlem Yılmaz kimdir? Kadına şiddetin tuğgeneralinin eşi ve çocukları...

Kadınlara çağrı: Hakkınızı arayın seyirci kalmayın!

Türkiye genelinde 10 bin personelle sahada çalışmalar yapan Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şubesi’nin komutanıyken 2018 yılında Hürriyet’e konuşan Yılmaz şunları söylemişti: “Kadına yönelik şiddet toplumun kanayan bir yarası. Yaraya pansuman yapmakla kalmamalıyız, yarayı tümüyle iyileştirmeliyiz. Başta kadın subay ve astsubaylar olmak üzere sahada, kırsal alanda kadınlara ulaşıyoruz. Aile baskısından, eş korkusundan, toplumsal baskıdan şiddete sessiz kalan kadınlar var. Tüm kadınlara sesleniyorum, susmayın, hakkınızı arayın, şiddete karşı koyun, bize ulaşın. Tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek istiyorum, yaşadığınız çevrede yardıma, korumaya muhtaç, ihmal veya istismar edilen, sokakta çalışan-çalıştırılan çocuk veya şiddete maruz kalan kadın gördüğünüzde seyirci kalmayın. 7 gün 24 saat ‘156 Jandarma İmdat’ hattına veya www.jandarma.gov.tr internet adresine bildirin.”