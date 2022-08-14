Türkiye'nin ilk kadın generali Özlem Yılmaz kimdir? Kadına şiddetin tuğgeneralinin eşi ve çocukları...
Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Albay Özlem Yılmaz, tuğgeneralliğe terfi ederek Türkiye'nin ilk kadın generali oldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı olarak atanan Yılmaz, kadına şiddete karşı verdiği mücadele ile tanınmıştı. Yılmaz, 'Kadınlar, susmayın, hakkınızı arayın” çağrısı yapmıştı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nda atama ve terfiler belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete’de yayımlandı. Terfi alanlar arasında en dikkat çeken isim ise Türkiye'nin ilk kadın generali ünvanını kazanan Özlem Yılmaz oldu. Türkiye’nin Ilk Kadın generali olan Özlem Yılmaz, çocukluk hayallerinin peşinde koşarak asker oldu. “Vatanı savunmanın kadını erkeği olmaz” diyerek hayalini kurduğu üniformayı giyen Tuğgeneral Yılmaz’ı etkileyen en büyük olaylardan biri ise 2017 yılında yaşandı.
Devre arkadaşı şehit olunca
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba’da askeri helikopterin gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit düşen 13 asker arasında, devre arkadaşı Yarbay Songül Yakut da bulunuyordu. “Yarbay Songül Yakut’un temelini atmış olduğu çalışmalara elimizden geldiğince katkı yapmaya çalışıyoruz” diyen Özlem Yılmaz, kadın subay ve astsubayların sorumluluklarına vurgu yapıyordu. Jandarma Genel Komutanlığı özellikle kırsal alanda kadına yönelik şiddettin durdurulması ve çocuk istismarının önlenmesi için başta kadın subay ve astsubaylar olmak üzere 10 bine yakın personelle sahada çalışıyor.
Kadınlarla daha rahat iletişim kurmaları, kadınların sorunlarını tüm detaylarıyla rahat anlatmaları için de bu alanda çoğu kadın olan subaylar ve astsubaylar görevlendirildi. Generalliğe terfi eden Yılmaz, başında bulunduğu Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube ekipleriyle kırsal alanda, jandarmanın sorumluluk bölgelerinde kapı kapı dolaşarak kadına yönelik şiddettin önlenmesi için çalaşmalar yapıp, eğitimler verdi, kadınlara sahip oldukları hakları anlattı. Broşür ve bilgilendirme metinlerinin kadınlara ulaştırılması çalışmaları yürüttü. Kadınların yanı sıra erkekleri de bilgilendirdi.
Kadınlara çağrı: Hakkınızı arayın seyirci kalmayın!
Türkiye genelinde 10 bin personelle sahada çalışmalar yapan Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şubesi’nin komutanıyken 2018 yılında Hürriyet’e konuşan Yılmaz şunları söylemişti: “Kadına yönelik şiddet toplumun kanayan bir yarası. Yaraya pansuman yapmakla kalmamalıyız, yarayı tümüyle iyileştirmeliyiz. Başta kadın subay ve astsubaylar olmak üzere sahada, kırsal alanda kadınlara ulaşıyoruz. Aile baskısından, eş korkusundan, toplumsal baskıdan şiddete sessiz kalan kadınlar var. Tüm kadınlara sesleniyorum, susmayın, hakkınızı arayın, şiddete karşı koyun, bize ulaşın. Tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek istiyorum, yaşadığınız çevrede yardıma, korumaya muhtaç, ihmal veya istismar edilen, sokakta çalışan-çalıştırılan çocuk veya şiddete maruz kalan kadın gördüğünüzde seyirci kalmayın. 7 gün 24 saat ‘156 Jandarma İmdat’ hattına veya www.jandarma.gov.tr internet adresine bildirin.”