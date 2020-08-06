Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisi! Sivas'ta ibadete açılıyor

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alana sahip caminin yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişi namaz kılabilecek.