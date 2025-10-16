Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri belli oldu! İlk sıradaki şehri kimse beklemiyordu

HAVASI EN KİRLİ ÜÇ ŞEHİR: IĞDIR, ERZİNCAN VE KÜTAHYA

Rapora göre 2024'te Türkiye'de hava kalitesi iyi olan hiçbir il bulunmadı. Havası en kirli iller Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak sıralandı. Partikül madde kirliliğinde Osmaniye, Iğdır ve Malatya da en yüksek değerlere sahip iller arasında yer aldı. Kirliliğin ana kaynakları arasında trafik, sanayi tesisleri ve termik santraller gösterildi.

Özellikle sanayi yoğun bölgelerde, halkın yılın yüzde 70'inden fazlasında sağlıksız hava soluduğu tespit edildi. Osmaniye'de 2024 yılı boyunca ortalama PM2.5 değeri 83,6 µg/m³ olarak ölçülürken, bu oran Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği üst sınırın 5 katından, Türkiye'de ise yasal sınırın 2 katından fazla.