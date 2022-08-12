Türkiye'nin güzeliydi! Orhan Gencebay'ın 48 yıllık eşi Sevim Emre gençlik fotoğrafıyla olay yarattı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın aşkı Sevim Emre paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı! 1963 yılında güzellik yarışmasında birinci seçilen Emre, gençlik yıllarından bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Sevim Emre'nin o fotoğrafına ünlülerden yorum yağdı!
1963 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci seçilen ve ardından Avrupa yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Sevim Emre 4. seçilmişti. Modellik kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da adını duyuran Orhan Gencebay'ın biricik eşi, ünlü sanatçı Sevim Emre sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Demet Akalın'ın fotoğrafa yaptığı yorum olay yarattı.
Tam ismiyle Elif Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçildi ve adını geniş kitlelere duyurdu. Beyrut'ta gerçekleşen güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden Emre, Avrupa 4.'sü seçildi.
Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkat çeken Emre'ye film teklifleri gelmeye başladı. İlk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşayan Emre, performansıyla büyük beğeni topladı.
İzleyicilerden tam not alan ve ardından birçok filmde boy gösteren Emre, daha sonra ise gönlünü Orhan Gencebay'a kaptırdı.