Türkiye'nin güzeliydi! Orhan Gencebay'ın 48 yıllık eşi Sevim Emre gençlik fotoğrafıyla olay yarattı

1963 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci seçilen ve ardından Avrupa yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Sevim Emre 4. seçilmişti. Modellik kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da adını duyuran Orhan Gencebay'ın biricik eşi, ünlü sanatçı Sevim Emre sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Demet Akalın'ın fotoğrafa yaptığı yorum olay yarattı.