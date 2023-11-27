Türkiye'nin en zengin kızı İpek Kıraç aşık oldu! İşte İpek Kıraç'ın müzisyen sevgilisi....

Babası İnan Kıraç'la giriştiği miras kavgasıyla son günlerde gündemden düşmeyen İpek Kıraç, 2.9 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin. 5. iş insanı oldu. Türkiye'nin en zengin genç kızı olarak da bilinen İpek Kıraç, dünya genlinde ise en zengin 1037. kişi. İşte o İpek Kıraç, aradığı aşkı müzik dünyasında buldu.