Türkiye'nin en zengin kızı İpek Kıraç aşık oldu! İşte İpek Kıraç'ın müzisyen sevgilisi....
Forbes'in 'en zengin Türkler' listesinin 5. sırasında yer alan ve şu sıralar babasıyla giriştiği miras kavgasıyla gündemde olan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç aradığı aşkı müzik dünyasında buldu. İpek Kıraç, sevgilisiyle ABD'de sarmaş dolaş görüntüler verdi.
Babası İnan Kıraç'la giriştiği miras kavgasıyla son günlerde gündemden düşmeyen İpek Kıraç, 2.9 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin. 5. iş insanı oldu. Türkiye'nin en zengin genç kızı olarak da bilinen İpek Kıraç, dünya genlinde ise en zengin 1037. kişi. İşte o İpek Kıraç, aradığı aşkı müzik dünyasında buldu.
İpek Kıraç... Suna-İnan Kıraç'ın evlatlığı... Türkiye'nin en zengin 5. insanı... Babası İnan Kıraç ile miras yüzünden kavgalı... Ancak O, derdi, işi gücü bıraktı, gönlünü, DJ Sezer Uysal'a kaptırdı. Sevgilisiyle ABD'ye yol aldı. Bir malikanede parti yaptı. Çiftin sarmaş-dolaş fotoğrafı da aşkı kanıtladı. Gözler, kızını evlatlıktan reddeden İnan Kıraç'a odaklandı..
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 1984'de dünyaya geldi. Ailesini hiç bilmedi. Çünkü Çocuk Esirgeme Kurumu'na terk edildi. Ve bir gün Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı zenginlerinden olan Suna -İnan Kıraç çifti çocuk esirgemeye gitti. Bu ziyaret İpek Kıraç'ın hayatını değiştirdi. Çünkü Kıraç çifti tarafından evlat edinildi.
İpek Kıraç, 2002'de Koç Lisesi'ni, 2007'de ise Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2.9 milyar dolarlık servetiyle bugün Türkiye'nin 5'inci zenginiydi. İş kadını bir süre önce de babası İnan Kıraç'la miras kavgasıyla gündeme geldi. İnan Kıraç, üvey kızını mal kaçırmakla suçlayıp mahkemeye verdi. Kıraç, tüm varlığına el koymak istediği gerekçesiyle İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti. İpek Kıraç ise kuracağı vakıf aracılıyla mirasını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını söyledi.