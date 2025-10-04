Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisinde sıralama değişti! İşte yeni liste
Forbes tarafından belli aralıklarla açıklanan Türkiye'nin en zenginleri listesinde ilk sırada değişiklikler meydana geldi.
Her ne kadar isimlerin büyük bir bölümü aynı olsa da hem servetleri değişti hem de sıralamaları.
Forbes’un düzenli olarak paylaştığı "Türkiye’nin En Zenginleri" listesi güncellendi.
Listede bulunan zenginlerin büyük kısmı aynı kalsa da servetlerdeki artış ve azalışlar sıralamaları farklılaştırdı.
Zirvede meydana gelen bu değişim, iş dünyasındaki dengelerin tekrardan şekillendiğini ortaya koydu.
