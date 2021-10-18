Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! Zirve bakın hangi şehrin oldu
276 bin 565 kişiyle yapılan 30 dakikalık testte Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi.
Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladığı IQ testinde kullanıcıların beyanına göre bulunduğu kent ve cinsiyetlerini sorarak bir puana ulaşıyor. İnternette 30 dakikalık süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla, katılımcıların illere göre de sıralaması belirleniyor.
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276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belirlendi.
İşte bu endekse göre IQ ortalaması en yüksek 20 kent...
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20. Denizli - 102,14
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19. Rize - 102,32
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