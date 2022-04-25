Türkiye'nin en yeni ilçesi! 150 yıllık tarihinde 7. kez taşınıyor: Artvin'de sona gelindi
ARTVİN’de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi aylar sürecek.
Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.
11 milyon metreküp dolgu : Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmaları tamamlanırken, 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi.
Yetkililer gezdi: Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindeki Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Beledi Başkanı Eyüp Aytekin ve DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokolak yeni yerleşim yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Çok büyük ve güzel bir ilçe: Bölge halkından Hüseyin Çakaloğlu beklentilerimiz oldukça yüksek olduğunu ifade ederek “Beklentilerimizin bir kısmı karşılandı bir kısmı karşılanmak üzere. Devletimiz çok büyük ve güzel bir ilçe yaptı. İnşallah yakın zamanda taşınmayı planlıyorlar." dedi.