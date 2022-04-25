Türkiye'nin en yeni ilçesi! 150 yıllık tarihinde 7. kez taşınıyor: Artvin'de sona gelindi

Çok büyük ve güzel bir ilçe: Bölge halkından Hüseyin Çakaloğlu beklentilerimiz oldukça yüksek olduğunu ifade ederek “Beklentilerimizin bir kısmı karşılandı bir kısmı karşılanmak üzere. Devletimiz çok büyük ve güzel bir ilçe yaptı. İnşallah yakın zamanda taşınmayı planlıyorlar." dedi.