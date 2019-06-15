Türkiye'nin en uzunu olacak! Karacabey Boğazı plajında çalışmalar tamamlandı
BURSA Karacabey Boğaz’ında bulunan tek parça halinde 22 kilometrelik sahil, Samandağ ve Patara sahillerini geride bırakarak Türkiye’nin en uzun sahili olacak.
Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun sahili olacak Karacabey Boğazı plajı görücüye çıkmak için gün sayıyor. 22 kilometre uzunluğu ile Samandağ ve Patara plajlarının önünde Türkiye'nin en uzun plajı konumunda olan Karacabey Boğazı, plajı ince sarı kumu ve pırıl pırıl denizi ile turizmcilerin gözde merkezi olmaya hazırlanıyor.
Karacabey Boğaz’ında bulunan tek parça halindeki 22 kilometrelik sahil, Türkiye’nin en uzun sahilleri Samandağ ve Patara sahillerini geride bırakmaya hazırlanıyor.
Tatilcilerin gözde mekanları arasına girmeye hazırlanan Karacabey Boğaz sahili, Marmara Denizi’nin bilinmeyen güzelliklerini ve yanı başındaki longoz ormanları yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için gün sayıyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sahil projesini hayata geçirdiklerini ve tatilin süresini uzatmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu çerçevede konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Özel bir müteşebbise sahil projemiz sayesinde konaklama alanları yaptırdık. Yine Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla konaklama tesislerini önümüzdeki günlerde hizmete açıyoruz.