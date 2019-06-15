Türkiye'nin en uzunu olacak! Karacabey Boğazı plajında çalışmalar tamamlandı

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun sahili olacak Karacabey Boğazı plajı görücüye çıkmak için gün sayıyor. 22 kilometre uzunluğu ile Samandağ ve Patara plajlarının önünde Türkiye'nin en uzun plajı konumunda olan Karacabey Boğazı, plajı ince sarı kumu ve pırıl pırıl denizi ile turizmcilerin gözde merkezi olmaya hazırlanıyor.