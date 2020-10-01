Türkiye'nin en uzun yeraltı şehri Kayseri'de turizme kazandırılacak

En uzun yeraltı şehri: Ağırnas, Turan "Büyükbürüngüz'de bulunan yeraltı şehri önemli bir keşif. En uzun yeraltı şehri niteliğini taşıyor. Buradaki tespit ve çalışmalarım halen devam ediyor. Koramaz Vadisi ile aynı anda ilerliyor, çünkü birbirlerine çok yakın bölgedeler. Tespit ettiğimiz yer altı şehrinden mahalleler arası bir geçiş söz konusu." dedi.