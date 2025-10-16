Türkiye'nin en ucuz SUV modelleri belli oldu! Herkes bunları alıyor
|
Son dönemde SUV araçlar daha fazla boy göstermeye başlarken, satış rakamları da son yıllarda bu otomobillere olan ilginin arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Ocak-Eylül 2025 döneminde toplam otomobil satışları 742 bin 687 adet olurken; SUV satışları %62,7 pay ile pastada ilk sırada yer aldı.
113
16 Ekim 2025 itibarıyla ilan edilen fiyatlar dikkate alındığında; sıfır km ve en uygun fiyatlı ilk 10 SUV araç şöyle sıralanıyor:
213
İŞTE FİYATI EN UYGUN 10 SUV ARAÇ
313
Fiat Egea Cross
1.4 Fire 95 HP
FİYAT : 1.134.900
413