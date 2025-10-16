BIST 10.371
Türkiye'nin en ucuz SUV modelleri belli oldu! Herkes bunları alıyor

Son dönemde SUV araçlar daha fazla boy göstermeye başlarken, satış rakamları da son yıllarda bu otomobillere olan ilginin arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin en ucuz SUV modelleri belli oldu! Herkes bunları alıyor - Resim: 1

Ocak-Eylül 2025 döneminde toplam otomobil satışları 742 bin 687 adet olurken; SUV satışları %62,7 pay ile pastada ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin en ucuz SUV modelleri belli oldu! Herkes bunları alıyor - Resim: 2

16 Ekim 2025 itibarıyla ilan edilen fiyatlar dikkate alındığında; sıfır km ve en uygun fiyatlı ilk 10 SUV araç şöyle sıralanıyor:

Türkiye'nin en ucuz SUV modelleri belli oldu! Herkes bunları alıyor - Resim: 3

İŞTE FİYATI EN UYGUN 10 SUV ARAÇ

Türkiye'nin en ucuz SUV modelleri belli oldu! Herkes bunları alıyor - Resim: 4

Fiat Egea Cross

 1.4 Fire 95 HP
 FİYAT : 1.134.900

