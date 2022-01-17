Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı dün gece dondu! Sıcaklık -32'yi gördü: Yakıt depoları dondu
Türkiye'de geçen yıl sıfırın altında 34.5 dereceyle en soğuk il olan Ağrı'da, dün gece termometreler sıfırın altında 32 dereceyi gösterdi. Doğu Anadolu'da birçok kentte sıcaklık dün gece sıfırın altına düştü
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile birlikte sis ve pus görülecek.
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Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 32 derece ile Ağrı'da ölçüldü.
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Ağrı, geçen yıl 23 Ocak'ta ölçülen sıfırın altında 34.5'lik derece ile en soğuk il olmuştu.
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